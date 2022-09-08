США передали Україні надточні снаряди із GPS-наведенням

Вести вогонь боєприпасами Excalibur можуть 155-мм гаубиці

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, про що раніше не оголошувалося. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на бюджетні документи, які опинилися в його розпорядженні.

Відомо, що закупівля снарядів Excalibur для України коштує 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).

Зазначимо, що снаряди Excalibur з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році в ході ліквідації лідера «Аль-Каїди» Абу Джури і його спільників.

M982 Excalibur (колишнє позначення XM982) – високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм. Створений спільними зусиллями різних дослідницьких підрозділів Армії США та компанією Raytheon. Система наведення інерціальна комбінована з GPS. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40-75 км. Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток.

Раніше повідомлялося, що Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.