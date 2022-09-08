Україна отримає від США озброєння на $675 млн: що увійде в пакет

Пакет включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту

Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

«За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн», – сказав Остін.

Відомо, що пакет включатиме:

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси для Himars;

ракети Harm;

машини Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі «Рамштайн» понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.

Сьогоднішнє засідання «Рамштайн» стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.

У Штатах підтвердили, що готують черговий військовий пакет, але поки що його зміст не розкривають.

Адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.

Під час «Рамштайн-5» можуть обговорити надання зимового екіпірування для українських захисників. Наприкінці липня Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати теплий одяг, взуття та зимові намети для 200 тисяч солдат ЗСУ. Альянс запропонував виділити на це кошти із спеціального трастового фонду.

Також в Офісі президента розраховують на отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони від західних партнерів.