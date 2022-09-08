Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримає від США озброєння на $675 млн: що увійде в пакет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримає від США озброєння на $675 млн: що увійде в пакет
США передадуть Україні машини Humvees
фото ілюстративне

Пакет включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту

Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

«За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн», – сказав Остін.

Відомо, що пакет включатиме:

  • 105-мм гаубиці;
  • артилерійські боєприпаси для Himars;
  • ракети Harm;
  • машини Humvees;
  • броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі «Рамштайн» понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.

Сьогоднішнє засідання «Рамштайн» стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.

У Штатах підтвердили, що готують черговий військовий пакет, але поки що його зміст не розкривають.

Адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд.

Під час «Рамштайн-5» можуть обговорити надання зимового екіпірування для українських захисників. Наприкінці липня Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати теплий одяг, взуття та зимові намети для 200 тисяч солдат ЗСУ. Альянс запропонував виділити на це кошти із спеціального трастового фонду.

Також в Офісі президента розраховують на отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони від західних партнерів.

Читайте також: Рамштайн-4. Підсумки
Теги: допомога ЗСУ війна США Україна озброєння машини боєприпаси

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
6 вересня, 00:31
Про новий пакет допомоги України оголосить глава Пентагону Ллойд Остін
«Рамштайн-5»: США оголосять про новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 07:01
Це вже не перший пакет підтримки від Стокгольма 
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
29 серпня, 12:27

Події в Україні

Колаборанти оголосили втечу із Харківщини (відео)
Колаборанти оголосили втечу із Харківщини (відео)
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»
Поразка окупантів у Балаклії. Пропагандисти РФ знайшли «користь»
Україна отримає від США озброєння на $675 млн: що увійде в пакет
Україна отримає від США озброєння на $675 млн: що увійде в пакет
Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
Обстріл Харкова: влада назвала кількість жертв
В Івано-Франківській області стався землетрус
В Івано-Франківській області стався землетрус
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)
Ворог просто зараз обстрілює Харків з артилерії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
106K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
72K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
70K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
59K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
45K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту