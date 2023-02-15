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Стало відомим ім’я нового керівника ВАКС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Стало відомим ім’я нового керівника ВАКС
фото: Вищий антикорупційний суд

Головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на загальних зборах суддів у вівторок, 14 лютого, ухвалив рішення про призначення головою ВАКС Віри Михайленко. Про це відомство повідомило у Facebook.

«Нагадаємо, від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Із 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж. Також 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку», – йдеться у повідомленні.

Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року. 

Створення Антикорупційного суду було однією з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. 

Відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України ВАКС підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

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Теги: Вищий антикорупційний суд

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