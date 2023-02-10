Антикорупційний суд: перша сотня вироків. Коли чекати «великої риби»?

Основні показники роботи ВАКС за 3,5 роки роботи

Останніми тижнями українці стали свідками чималої кількості гучних підозр у корупції, обшуків та журналістських розслідувань. Проте всі ці справи так і залишаться заголовками у ЗМІ, якщо вони не будуть супроводжуватися якісними розслідуваннями й справедливим розглядом у суді.

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З вересня 2019 року переважна більшість справ, що стосуються топкорупції, розглядається Вищим антикорупційним судом (ВАКС). Попри численні нападки з боку проросійських сил, за понад три роки роботи ВАКС встиг показати себе незалежною та ефективною антикорупційною інституцією, а його судді вже довели свій професіоналізм. Антикорсуд продемонстрував свою стійкість не тільки у буремні часи політичної турбулентності, а й під час війни. ВАКС продовжує працювати і здійснювати правосуддя у справах про топкорупцію під час обстрілів та блекаутів.

Проте у роботі суду є не тільки гучні вироки та гарячі судові процеси. За лаштунками лишається чимало деталей, про які не пишуть у ЗМІ й не говорять на телебаченні. Тож ми розібрали основні показники роботи ВАКС за 3,5 роки роботи.

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Скільки справ дійшло до фіналу?

Суспільство постійно чекає вироків за корупцію, і чомусь уже вкорінилася думка, що хабарники продовжують жити безкарно. Але це суперечить дійсності – після старту роботи ВАКС ситуація дуже помітно змінилася.

За весь час роботи Антикорсуд виніс рішення у 101 справі стосовно 130 осіб. При цьому найбільше саме у воєнний рік – 37 вироків. Загалом маємо 89 обвинувальних (серед яких 29 за угодою) та 12 виправдувальних.

В апеляції оскаржувались 79 вироків ВАКС, у касації – 35.

Чому ж саме у 2022-му кількість вироків зросла? Річ у тім, що корупційні справи апріорі складні. Часто на їх розгляд у суді ідуть роки, і що складніша справа чи вигадливіша схема, яку реалізували корупціонери, то більше часу йде на розгляд такого провадження в суді. А оскільки ми вболіваємо за ефективність роботи антикорупційної системи, за чесність і справедливість вироків, то такі терміни розгляду справ варто сприймати стримано. Тим паче ВАКС розглядає кримінальні провадження в рази швидше, ніж місцеві суди до його створення.

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Як судить ВАКС? До Антикорсуду потрапляють справи, у яких: злочин був вчинений топпосадовцем або стосовно нього;

вартість предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент вчинення злочину (1 січня 2023 року — це від 1 432 000 грн);

розглядається цивільна конфіскація – механізм, який дозволяє стягнути в держбюджет необґрунтовано отримані активи держслужбовців.

розглядається конфіскація активів росіян та інших осіб, які підтримували агресію Росії в Україні.

Загалом це дуже різні справи. Наприклад, може бути справа щодо конфіскації активів у росіян за позовом від Мін'юсту чи провадження щодо недостовірного декларування. А може розглядатися складна схема, яку викрили НАБУ-САП, – у ній десятки томів доказів (наприклад, як у справі щодо формули Роттердам+ або «газовій справі», в якій розглядаються схеми екснардепа Онищенка). Також велику роль під час розгляду відіграють представники захисту й обвинувачення – що сильніші вони, то гарячіший судовий процес і більша ймовірність, що він затягнеться.

Тобто, всі справи Антикорсуду різні, а отже, розглядаються по-різному і потребують індивідуального підходу та різних термінів. Проте середнє значення і граничні межі тривалості розгляду кримінальних проваджень підраховані.

І оскільки зараз у ВАКС перебуває понад 220 кримінальних проваджень щодо понад 500 осіб, то кількість справ, які розглядатиме суд у 2023 році, знову помітно зросте.

Для кого ці вироки?

Покарання у вигляді реального позбавлення волі ВАКС призначив 67 особам (без урахування скасованих судових рішень). Серед них, наприклад, ексзаступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, ексдиректор Інституту НААН Орест Фурдичко та ексзаступник одного з керівників департаменту Генпрокуратури Дмитро Сус.

Чим ще Антикорсуд допомагає державі?

Окрім своїх безпосередніх функцій – справедливого правосуддя у справах про корупційні злочини – ВАКС також наповнює бюджет України. Так, з 24 лютого 2022 року на підставі судових рішень ВАКС спрямував на обороноздатність України понад 1,2 млрд грн.

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Звідки кошти? По-перше, це можуть бути застави. Їх суд призначає для того, щоб гарантувати, що підозрюваний/обвинувачений виконуватиме покладені на нього процесуальні обов’язки. По-друге, це кошти, арештовані у кримінальних провадженнях.

А ще ВАКС застосував додаткове покарання у виді конфіскації майна до 42 осіб, згідно з вироками. Усе конфісковане також передали у власність держави.

Що нас чекає в майбутньому?

Власне, для чого потрібно згадувати увесь попередній період роботи ВАКС? І коли нарешті чекати вироків щодо «великої риби»?

Справді, в Антикорсуді досі перебувають такі очікувані провадження щодо Онищенка, Злочевського (легендарна історія про суперхабар керівникам НАБУ і САП), Насірова (так-так, та сама, в межах якої він вкривався картатою ковдрою), Чауса (який закатав свій хабар у трилітрові банки та закопав їх у саду), Юрченка (справа про «плюшки»), Бахматюка, Микитася (таких аж дві!) та чимало інших. А також є справи щодо нардепів і недостовірного декларування щодо: Шол, Герасимов, Волинець, Пашковський, Камельчук, Шахов.

Не варто забувати, що саме ВАКС розглядає і позови Мін'юсту щодо конфіскації росактивів. З недавніх кейсів – конфіскація майна російських ректорів: Торкунова, Фалалєєва та Полухіна, а також п’яти російських парламентарів Пайкіна, Лябихова, Колбіна, Ковітіді та Бахарєва.

І щодо кожного фігуранта цих справ НАБУ і САП мають свої докази, позиції, які згодом призведуть до фінальних рішень Антикорсуду щодо них. «Велика риба» нарешті може отримати вироки, і дуже імовірно, що саме у 2023 році. Скільки з них будуть обвинувальними — побачимо. Але віримо, що всі ці рішення будуть справедливими.