Стало відомо ім’я військового, загиблого під Горлівкою



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Бій, у якому українські війська зазнали втрат, був ускладнений степовою пожежею

Стало відоме ім’я військовослужбовця ЗС України, який загинув унаслідок бойових дій 7 вересня. У бою під Горлівкою поліг 20-річний Владислав Карпун із Полтавщини.

Як передає «Новинарня», бій, у якому українські війська біля селища Новгородське зазнали втрат, був ускладнений степовою пожежею – бойовики навмисно стріляють трасерами, щоб підпалити сухостій.

Про обставини втрати розповіла на денному брифінгу представниця прес-центру ООС Вікторвія Данильчук. За її словами, «найбільшого напруження ситуація на Горлівському напрямку набула о 13.30, коли противник переніс вогонь по опорному пункту, що на околиці Новгородського. Так, окупанти відкрили вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, противником застосовувалися трасуючі боєприпаси для підпалу сухостою та околиць Новгородського. Чергові вогневі засоби підрозділу, що обороняється, відкрили вогонь на подавлення вогневих точок противника. О 13.45 вогневі провокації з боку окупантів були припинені. Силами військовослужбовців Збройних Сил України пожежу було локалізовано. На жаль, в ході бою отримав поранення військовослужбовець Об’єднаних сил Владислав Карпун».

Речниця прес-центру ООС розповіла, що пораненого евакуювали до лікувального закладу, де військові лікарі протягом шести годин боролися за його життя. Проте рани виявилися смертельними.

«За проявлені мужність та героїзм Владислава Карпуна представлено до державної нагороди посмертно», – повідомила капітан Данильчук.

У свою чергу в Полтавському обласному військкоматі поінформували, що Владислав Карпун – старший солдат, стрілець зенітно-ракетного взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, житель Котелевського району Полтавщини.

В ОВК уточнили, що Влад помер о першій годині ночі вже 8 вересня, в лікарні, куди його доставили після надання допомоги мобільною евакуаційною групою.

«Карпун Владислав в серпні 2016 року добровольцем уклав контракт на проходження військової служби, після підготовки у 169-го навчальному центрі, вже старшим солдатом, стрільцем зенітно-ракетного взводу, захищав Батьківщину в 58-й окремій механізованій бригаді», – ідеться в повідомленні ОВК.

Загиблий у ніч із 7 на 8 вересня під Новгородським Владислав Карпун – третя бойова втрата ЗС України цього місяця.

Раніше, 1 вересня, внаслідок підриву під Світлодарськом поліг наразі невстановлений розвідник 54-го окремого розвідбату ЗСУ. А 5 вересня в бою під Водяним загинув 20-річний морпіх Максим Авдієнко з 36 обрмп ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.