Загострення на Донбасі: 32 ворожі обстріли, є загиблий та поранені бійці



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Українські захисники

Противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

Упродовж минулої доби, 7 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил продовжувала загострюватися.

«Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже увечері відкривав вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномету калібру 120 мм.

Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Лебединське та Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, в п’ятницю, 7 вересня, російські окупаційні війська обстріляли селище Кримське на Луганщині. Зареєстровано 10 розривів снарядів калібру 152 мм, два з яких потрапили у річку Сіверський Донець, решта – на околиці Кримського