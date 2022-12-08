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Прибирання вулиць. Три міста, які витрачають найбільше коштів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прибирання вулиць. Три міста, які витрачають найбільше коштів
фото з відкритих джерел

Обласні центри заплатили за благоустрій своїх вулиць понад 2 млрд грн

Найбільше коштів на прибирання вулиць витратив Київ – 784 млн грн, адже місто має найбільшу площу і кількість населення. Найдорожче прибирання одного квадратного кілометра вулиць коштує у Дніпрі – понад 1 млн грн. До такої ж вартості наближається і Львів. Про це йдеться у звіті проєкту Dozorro.

Загалом із початку повномасштабної війни обласні центри України заплатили за облагородження своїх вулиць понад 2 млрд грн. Це зокрема послуги з підмітання, прибирання вулиць, утримання доріг, прибирання снігу і посипання доріжок спеціальними сумішами. Подекуди також замовляють ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

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Найменше грошей на благоустрій витратив Хмельницький – 3 млн грн, до того ж там найдешевша вартість прибирання за квадратний кілометр – 34 тис. грн.   

Понад 900 тис. грн за квадратний кілометр платять також у Києві, Львові, Полтаві, Сумах і Ужгороді.

Раніше повідомлялося, що у Харкові всіх двірників одягнули в Gucci. Виявилося, таку гуманітарну допомогу місту надали благодійники з Італії. Як пожартував мер Харкова Ігор Терехов в соцмережі, відтепер їхні комунальники «на стилі».

До слова, харківські комунальники закупили сіль за рекордними цінами. Комунальні підприємства Харкова уклали декілька угод на придбання технічної солі на 93 млн грн за найдорожчими в Україні цінами. 

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Теги: Хмельницький Дніпро Київ

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