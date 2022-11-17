Переплата у десятки мільйонів. Харківські комунальники закупили сіль за рекордними цінами

Комунальники у Харкові закупили сіль для посилання доріг за найвищою в Україні ціною

Рішення про закупівлю технічної солі за завищеною ціною може коштувати бюджету Харкова переплати на суму від 20 млн грн

Комунальні підприємства Харкова уклали декілька угод на придбання технічної солі на 93 млн грн за найдорожчими в Україні цінами. Про повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «Прозорро».

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«Шляхрембуд» замовив сіль у ТОВ «Укрхімстандарт» по 14 799 грн/т, у ТОВ «Мавел Україна» по 14 523 гривні. «Харківблагоустрій» замовив у того ж «Укрхімстандарту» сіль по 14 799 грн/т. У всіх випадках відкриті торги не проводилися.

Видання зазначає, що ця ціна є значно вищою від закупівель солі по всій Україні і навіть у самому Харкові. ДП «Харківський облавтодор» також у листопаді замовив сіль по 8 140 грн.

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Сумський облавтодор купує сіль по 10 290 грн за тонну. КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міськради уклало угоду на придбання солі за ціною менш ніж 10 тис. гривень за тонну.

Комунальне підприємство Вінницької Міської Ради «Вінницяміськтеплоенерго» купує сіль помолу №3 за ціною 9 690 гривень за тонну. Менше десяти тисяч за тонну коштує сіль й у Києві.

«Тож лише харківські комунальники відзначилися придбанням дорогої солі без проведення торгів. Таке рішення може коштувати бюджету переплати на суму від 20 млн грн», – вказує «Харківський антикорцентр».

ТОВ «Укрхімстандарт» записане на Олексія Юркова. ТОВ «Мавел Україна» це новостворена фірма, яку зареєстрували у середині вересня. Директором та засновником фірми вказаний Роман Шкребець з селища Слобожанське Чугуївського району.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про тендерний скандал в «Укрзалізниці»: замовлення на понад 220 млн грн отримала фірма із російським слідом. Приватне підприємство «Адмірал» виграло аукціони в системі «Укрзалізниці» на поставку імпортних скріплень «Vossloh» на загальну суму 223 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».