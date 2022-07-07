Комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі
Кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань
КК «Центр комунального сервісу» запускають Telegram-канали, де кияни можуть отримати консультацію щодо нарахувань, перерахунків та оплати житлово-комунальних послуг, повідомляє КМДА.
Що можна буде зробити за допомогою Telegram:
- дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників;
- повідомити про нового власника квартири;
- підготувати договори на житлово-комунальні послуги;
- запросити дублікат рахунку-повідомлення;
- звернутися по допомогу в оформленні заявки на опломбування, розпломбування, перерахунку за показниками лічильників тощо.
Ось адреси, за якими можна знайти фахівця ЦКС у Telegram у потрібному районі Києва:
- Голосіївський район – @CKS_GOLOS;
- Дарницький район – @CKS_DARN;
- Деснянський район – @CKS_DESN;
- Дніпровський район – @CKS_DNIPR;
- Оболонський район – @CKS_OBOLON;
- Печерський район – @CKS_PECH;
- Подільський район – @CKS_PODIL;
- Святошинський район – @CKS_SVIAT;
- Солом’янський район – @CKS_SOLOM;
- Шевченківський район – @CKS_SHEV.
У КК «Центр комунального сервісу» зазначають, що кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань. Інші канали для дистанційної комунікації можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.