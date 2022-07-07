Комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі

Кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань

КК «Центр комунального сервісу» запускають Telegram-канали, де кияни можуть отримати консультацію щодо нарахувань, перерахунків та оплати житлово-комунальних послуг, повідомляє КМДА.

Що можна буде зробити за допомогою Telegram:

дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників;

повідомити про нового власника квартири;

підготувати договори на житлово-комунальні послуги;

запросити дублікат рахунку-повідомлення;

звернутися по допомогу в оформленні заявки на опломбування, розпломбування, перерахунку за показниками лічильників тощо.

Ось адреси, за якими можна знайти фахівця ЦКС у Telegram у потрібному районі Києва:

Голосіївський район – @CKS_GOLOS;

Дарницький район – @CKS_DARN;

Деснянський район – @CKS_DESN;

Дніпровський район – @CKS_DNIPR;

Оболонський район – @CKS_OBOLON;

Печерський район – @CKS_PECH;

Подільський район – @CKS_PODIL;

Святошинський район – @CKS_SVIAT;

Солом’янський район – @CKS_SOLOM;

Шевченківський район – @CKS_SHEV.

У КК «Центр комунального сервісу» зазначають, що кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань. Інші канали для дистанційної комунікації можна знайти за посиланням.

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