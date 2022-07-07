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    Новини

    Комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі

    Комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі
    фото з відкритих джерел

    Кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань

    КК «Центр комунального сервісу» запускають Telegram-канали, де кияни можуть отримати консультацію щодо нарахувань, перерахунків та оплати житлово-комунальних послуг, повідомляє КМДА.

    Що можна буде зробити за допомогою Telegram:

    • дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників;
    • повідомити про нового власника квартири;
    • підготувати договори на житлово-комунальні послуги;
    • запросити дублікат рахунку-повідомлення;
    • звернутися по допомогу в оформленні заявки на опломбування, розпломбування, перерахунку за показниками лічильників тощо.

    Ось адреси, за якими можна знайти фахівця ЦКС у Telegram у потрібному районі Києва:

    • Голосіївський район – @CKS_GOLOS;
    • Дарницький район – @CKS_DARN;
    • Деснянський район – @CKS_DESN;
    • Дніпровський район – @CKS_DNIPR;
    • Оболонський район – @CKS_OBOLON;
    • Печерський район – @CKS_PECH;
    • Подільський район – @CKS_PODIL;
    • Святошинський район – @CKS_SVIAT;
    • Солом’янський район – @CKS_SOLOM;
    • Шевченківський район – @CKS_SHEV.

    У КК «Центр комунального сервісу» зазначають, що кияни частіше надають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань. Інші канали для дистанційної комунікації можна знайти за посиланням.

    Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

    Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

    Читайте також: Тепло та гаряча вода під час війни. Уряд вирішує тарифну головоломку
    Теги: росія окупанти газ тарифи вода війна документи Україна Telegram кияни послуги окупація #stoprussia
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    Комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі