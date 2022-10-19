Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше
Україна активно працює над формулою обміну «всіх на всіх»
фото з відкритих джерел

Російським окупантам важливі пілоти й офіцери, які були взяті в полон українською стороною

Україна значно активніше, ніж Росія, намагається повернути не лише своїх полонених, а й тіла загиблих героїв. Крім того, наша держава нині активно працює над формулою обміну «всіх на всіх». Про це «24 каналу» розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що коли йдемова про офіцерів і пілотів, то Росія більш охоче надсилає запити на їхнє повернення. Якщо говорити про представників так званих ЛНР, ДНР, попит на них серед російського керівництва значно менший. Після великого обміну, коли ми повернули 215 захисників і захисниць, обміни відбуваються ледь не щотижня.

«Це групи і по 6 осіб, і по 20. 17 жовтня було 108. Це динаміка. Ми не можемо говорити, що так буде постійно і завжди, але це процес, який запущений. Паралельно ведуться складні перемовини одразу по кількох епізодах, думаю, найближчим часом побачимо ще результати. Україна займає проактивну позицію, тобто нам є що вимагати і за що змагатись, з іншого боку – є на чому наполягати. Не лише Росія диктує свої умови», – зауважив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Юсов продовжив, що регулярно відбуваються обміни й повернення тіл загиблих наших захисників. Нещодавно було таке велике повернення, коли повернулись тіла 62 загиблих українців. Це робота, яка постійно триває, і безумовно триватиме далі. Загалом запит на повернення не лише тіл, а й полонених в Україні й українському суспільстві значно вищий, ніж у держави-агресора.

«Це не пафосні слова. Для України й українців життя своїх важить і значить більше. Ми можемо це спостерігати як за діями офіційних органів, так і в цілому за реакцією суспільства. Можна послухати аудіоперехоплення, які активно оприлюднюються українськими спецслужбами, зокрема ГУР і СБУ. Там достатньо красномовні факти, як росіяни ставляться до своїх же», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: Обмін полоненими: звільнено матір чотирирічної Аліси з «Азовсталі»
Теги: Україна росія полон війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Рашисти влаштували терор Енергодару: є серйозні пошкодження
Рашисти влаштували терор Енергодару: є серйозні пошкодження
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)
Скільки жінок служать у ЗСУ: оприлюднено цікаву статистику
Скільки жінок служать у ЗСУ: оприлюднено цікаву статистику
На Херсонщині окупанти глушать зв'язок: Генштаб назвав причину
На Херсонщині окупанти глушать зв'язок: Генштаб назвав причину
Головне за ніч: іранські інструктори в Криму та військова допомога Німеччини
Головне за ніч: іранські інструктори в Криму та військова допомога Німеччини
Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше
Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
79K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
71K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
66K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
53K
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)
45K
Як «кухар Путіна» набирає зеків на війну: військовополонений видав секрети

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту