Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше

Російським окупантам важливі пілоти й офіцери, які були взяті в полон українською стороною

Україна значно активніше, ніж Росія, намагається повернути не лише своїх полонених, а й тіла загиблих героїв. Крім того, наша держава нині активно працює над формулою обміну «всіх на всіх». Про це «24 каналу» розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що коли йдемова про офіцерів і пілотів, то Росія більш охоче надсилає запити на їхнє повернення. Якщо говорити про представників так званих ЛНР, ДНР, попит на них серед російського керівництва значно менший. Після великого обміну, коли ми повернули 215 захисників і захисниць, обміни відбуваються ледь не щотижня.

«Це групи і по 6 осіб, і по 20. 17 жовтня було 108. Це динаміка. Ми не можемо говорити, що так буде постійно і завжди, але це процес, який запущений. Паралельно ведуться складні перемовини одразу по кількох епізодах, думаю, найближчим часом побачимо ще результати. Україна займає проактивну позицію, тобто нам є що вимагати і за що змагатись, з іншого боку – є на чому наполягати. Не лише Росія диктує свої умови», – зауважив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Юсов продовжив, що регулярно відбуваються обміни й повернення тіл загиблих наших захисників. Нещодавно було таке велике повернення, коли повернулись тіла 62 загиблих українців. Це робота, яка постійно триває, і безумовно триватиме далі. Загалом запит на повернення не лише тіл, а й полонених в Україні й українському суспільстві значно вищий, ніж у держави-агресора.

«Це не пафосні слова. Для України й українців життя своїх важить і значить більше. Ми можемо це спостерігати як за діями офіційних органів, так і в цілому за реакцією суспільства. Можна послухати аудіоперехоплення, які активно оприлюднюються українськими спецслужбами, зокрема ГУР і СБУ. Там достатньо красномовні факти, як росіяни ставляться до своїх же», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.