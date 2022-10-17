Обмін полоненими: звільнено матір чотирирічної Аліси з «Азовсталі»
Вікторію Обідіну під час евакуації з «Азовсталі» росіяни розлучили з чотирирічною донькою Алісою
Сьогодні, 17 жовтня, під час великого обміну Україна повернула додому 108 військових та цивільних жінок, що перебували в російському полоні. Серед них і військовий медик Вікторія Обідіна, що була розлучена з дочкою під час евакуації з «Азовсталі». Про це повідомила у своєму Інстаграмі заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова.
«У мене є дуже крута новина для вас. Сьогодні обміняли Вікторію – маму Аліси. І вона скоро побачиться з нею», – повідомила Некрасова.
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Нагадаємо, що у середині квітня опублікували відео з чотирирічною Алісою, яка звертається з проханням до всього світу, щоб їй допомогли евакуюватися із території «Азовсталі». При цьому що окрім неї, там було ще чимало дітей.
Лише на початку травня вдалося вивести з території «Азовсталі» частину цивільних. З ними й Алісу з мамою. Жінка – медик, а весь цей час, поки була на «Азовсталі», надавала допомогу пораненим.
Але після цього дитину забрали від матері. Дівчинку вдалося вивезти в Запоріжжя разом з рештою евакуйованих. Натомість жінка потрапила у «фільтраційний» табір окупантів.
Алісу прихистила одна з працівниць Запорізької військової адміністрації.
Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва, дівчинку наказом передано рідні – дідусеві та бабусі.
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