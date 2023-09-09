Стало відомо, хто запустив український прапор над окупованою Донеччиною

Синьо-жовтий стяг запущено на честь дня заснування Авдіївки

Український прапор, який побачили в небі тисячі людей на окупованій території, а російські загарбники намагалися його збити над Донецьком, запустили волонтери на честь дня застування Авдіївки. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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«Синьо-жовтий стяг над Донецьком, який зараз спостерігають тисячі людей на окупованій території, запустили мої друзі-волонтери на честь Дня міста Авдіївка», – написав він.

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Прапор полетів у бік окупованого Донецька, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності – запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить», – сказав він.

Раніше донецькі телеграм-канали опублікували відео з українським прапором у небі над окупованим Донецьком.