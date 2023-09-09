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У небі над окупованим Донецьком літає український прапор (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У небі над окупованим Донецьком літає український прапор (фото)
Український прапор над Донецьком
фото із соцмережі

Наразі невідомо, хто і як запустив український прапор

У суботу, 9 вересня, вранці невідомі запустили в небо над окупованим Донецьком український прапор. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема, прапор було помічено в небі над Калінінським і Київським районами міста.

У небі над окупованим Донецьком літає український прапор (фото) фото 1

На відео чутно постріли. Ймовірно, окупанти намагаються збити український прапор.

Нагадаємо, кілька днів тому у Москві на Красній площі затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет. Її звуть Олена Кожевнікова. Жінка вийшла на площу, загорнувшись у прапор України.

Раніше у Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні.

Також у Москві затримали двох чоловіків за «неправильний» одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. 

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Теги: Донецьк окупація прапор України

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