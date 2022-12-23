Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна

На думку Столтенберга, одна з помилок Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО

Столтенберг: «Путін недооцінив Україну»

Російський диктатор Володимира Путіна зробив дві великі стратегічні помилки, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. 2022 рік став для нього роком невдач. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, в колонці для Financial Times.

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«Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ та «обезголовити» уряд протягом кількох днів. Через десять місяців український народ, збройні сили та керівництво продовжують захищати свою батьківщину з умінням, мужністю та рішучістю, що надихають світ», – назвав він першу помилку російського диктатора.

Він також навів цифри, які промовистіше за інше говорять про промах Путіна: десятки тисяч російських військовослужбовців були поранені або вбиті; близько 1 млн осіб залишили Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять; ця війна на вибір зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.

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На думку Столтенберга, інша помилка Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО. «Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України. Хоча НАТО не є стороною в цьому конфлікті, союзники є єдинішими, ніж будь-коли, у наданні безпрецедентної військової допомоги для підтримки права України на самооборону, закріпленого у статуті ООН, і допомогти їй залишатися вільною та демократичною країною», – констатував генсек НАТО.

Також генсек НАТО пояснив, чому Путін хоче заморозити війну.