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Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна
На думку Столтенберга, одна з помилок Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО
фото: з відкритих джерел

Столтенберг: «Путін недооцінив Україну»

Російський диктатор Володимира Путіна зробив дві великі стратегічні помилки, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. 2022 рік став для нього роком невдач. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, в колонці для Financial Times.

«Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ та «обезголовити» уряд протягом кількох днів. Через десять місяців український народ, збройні сили та керівництво продовжують захищати свою батьківщину з умінням, мужністю та рішучістю, що надихають світ», – назвав він першу помилку російського диктатора.

Він також навів цифри, які промовистіше за інше говорять про промах Путіна: десятки тисяч російських військовослужбовців були поранені або вбиті; близько 1 млн осіб залишили Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять; ця війна на вибір зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.

На думку Столтенберга, інша помилка Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО. «Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України. Хоча НАТО не є стороною в цьому конфлікті, союзники є єдинішими, ніж будь-коли, у наданні безпрецедентної військової допомоги для підтримки права України на самооборону, закріпленого у статуті ООН, і допомогти їй залишатися вільною та демократичною країною», – констатував генсек НАТО.

Також генсек НАТО пояснив, чому Путін хоче заморозити війну.

Теги: війна путін Єнс Столтенберг диктатор НАТО

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