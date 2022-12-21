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Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ
Столтенберг може очолити МВФ
фото із відкритих джерел

Зараз директором МВФ є Кристаліна Георгієва, контракт якої триватиме до 2024 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може стати виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє норвезький телеканал TV2.

За інформацією норвезького телеканалу, Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО надто довго – з 2014 року. Після закінчення чинного договору він може очолити МВФ.

«США хочуть, щоб Столтенберг став виконавчим директором Міжнародного валютного фонду», – наводить TV2 слова джерела з НАТО.

При цьому зараз директором МВФ є Кристаліна Георгієва, контракт якої триватиме до 2024 року.

Телеканал додає, що НАТО не має очевидного кандидата на посаду нового генсека. При цьому, за інформацією джерел з Альянсу, замінити Столтенберга можуть і прем'єр Нідерландів Марк Рютте, і прем'єр Іспанії Педро Санчес, але багато залежатиме від результатів виборів у країнах.

Також розглядається кандидатура жінки, а саме прем'єра Естонії Каї Каллас. Але така ймовірність мала через «її безкомпромісність стосовно Росії». Замінити Столтенберга може і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але вона не хоче залишати свою посаду.

Нагадаємо, Виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України.  Дана програма сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Додамо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Під час бесіди сторони обг

Теги: МВФ президент Єнс Столтенберг

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