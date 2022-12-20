Американський конгресмен повідомив, скільки часу потрібно НАТО, аби знищити російську армію

Конгресмен Кінзінгер: «Протистояння НАТО проти Росії було б схоже на справжню триденну операцію»

У разі прямого зіткнення сил НАТО та російських бойовиків, перемога Альянсу видалася б швидкою. Зокрема, за три дні. Про це повідомив американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

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Так, американський конгресмен у відповідь на запитання користувача соцмережі, чому НАТО досі не переміг Росію у відкритому протистоянні іронічно відповів, що це могло б статися «за три дні».

Зокрема, питання звучало так: «Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?». На що Кінзінгер відповів: «Я сподіваюся, що це жарт. Бо (протистояння - ред.) НАТО проти Росії було б схоже на справжню триденну операцію».

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Раніше повідомлялося, що США готуються виділити Україні та союзникам по НАТО близько $45 млрд. Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Блоку Єнс Столтенберг заявив, що з боку Кремля не видно жодного натяку на те, що він готовий зупинити війну в Україні, попри численні втрати окупантів. Диктатор Володимир Путін націлений на тривалі бої, і для цього продовжує мобілізацію у РФ.

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.