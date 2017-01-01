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    Події в Україні

    Стрілянина у Одесі: поліція штурмувала автосалон, в якому засіли бандити (фото)

    За словами очевидців, поліція затримувала бандитів в сусідньому дворі
    Поліцейська спецоперація у Одесі пройшла на вулиці Отамана Головатого, недалеко від Пересипського моста. Як повідомляють очевидці, поліція штурмувала автосалон Tverdovsky. Було чути навіть стрілянина. Дорога перекрита, повідомляє «Думская». За словами очевидців, поліція затримувала бандитів в сусідньому дворі. Вони відстрілювалися і
    • Вчора, 15:39
    • Розсилка

    За словами очевидців, поліція затримувала бандитів в сусідньому дворі

    Поліцейська спецоперація у Одесі пройшла на вулиці Отамана Головатого, недалеко від Пересипського моста. Як повідомляють очевидці, поліція штурмувала автосалон Tverdovsky. Було чути навіть стрілянина. Дорога перекрита, повідомляє «Думская».

    За словами очевидців, поліція затримувала бандитів в сусідньому дворі. Вони відстрілювалися і через дах будинку пішли в автосалон. Одного вдалося скрутити, другий зник з якоюсь сумкою (в ній, мабуть, лежить награбоване). На місці присутній начальник ГУНП Дмитро Головін.

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    Стрілянина у Одесі: поліція штурмувала автосалон, в якому засіли бандити (фото)
    Стрілянина у Одесі: поліція штурмувала автосалон, в якому засіли бандити (фото)
    Стрілянина у Одесі: поліція штурмувала автосалон, в якому засіли бандити (фото)
    Стрілянина у Одесі: поліція штурмувала автосалон, в якому засіли бандити (фото)

    Нагадаємо, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.

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