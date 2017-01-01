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    В Одесі застрелили чоловіка: поліція ввела план «Перехоплення»

    Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя
    У неділю, 3 грудня, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста. Про це йдеться у повіджоленні поліції Одеси у Facebook. «Сьогодні, о 20:14 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаєвського», - йдеться в повідомленні. Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили
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    Поліція на місці стрілянини
    Поліція на місці стрілянини

    Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя

    У неділю, 3 грудня, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.

    Про це йдеться у повіджоленні поліції Одеси у Facebook.

    «Сьогодні, о 20:14 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаєвського», - йдеться в повідомленні.

    Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини події, у місті введений план «Перехоплення».

    Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 1 грудня, в Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали пенсіонера, який взяв сім’ю у заручники та відкрив стрілянину.

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