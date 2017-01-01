В Одесі застрелили чоловіка: поліція ввела план «Перехоплення»
- Сьогодні, 00:11
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Розсилка
Поліція на місці стрілянини
Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя
У неділю, 3 грудня, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.
Про це йдеться у повіджоленні поліції Одеси у Facebook.
«Сьогодні, о 20:14 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаєвського», - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини події, у місті введений план «Перехоплення».
Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 1 грудня, в Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали пенсіонера, який взяв сім’ю у заручники та відкрив стрілянину.