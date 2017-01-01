В Одесі застрелили чоловіка: поліція ввела план «Перехоплення»

Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили тіло чоловіка без ознак життя

У неділю, 3 грудня, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста. Про це йдеться у повіджоленні поліції Одеси у Facebook. «Сьогодні, о 20:14 у поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаєвського», - йдеться в повідомленні. Прибувши на місце перестрілки, співробітники правоохоронних органів виявили