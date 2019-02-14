Суд продовжив арешт п’ятьом «беркутівцям»



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У Святошинському суді Києва раніше затвердили список свідків обвинувачення, які будуть допитані у справі «беркутівців»

Наступне засідання відбудеться 5 березня об 11.30

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу п'ятьом «беркутівцям»: Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янишевському. Відповідне рішення у залі Святошинського суду виніс суддя Сергій Дячук, повідомляє РБК-Україна.

Дячук повідомив, що суд ухвалив задовольнити клопотання обвинувачення про продовження терміну дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених строком на 60 діб.

Наступне засідання у справі п'яти «беркутівців» відбудеться 5 березня об 11.30.

Адвокат Олександр Горошинський звинуватив генпрокурора у дискримінаційних діях стосовно п'ятьох обвинувачених.

Зазначимо, у Святошинському суді Києва раніше затвердили список свідків обвинувачення, які будуть допитані у справі «беркутівців».

Раніше прокурори клопотали про допит 93 свідків. Головуючий у справі суддя Сергій Дячук зауважив, якщо у процесі допиту виникне необхідність допитати цих свідків, то суд може прийняти таке рішення.

Таким чином, суд виділив на допит свідків обвинувачення три місяці, водночас, наголосивши, що цей термін також не є таким, що його не можна буде подовжити в разі необхідності.

Окрім того, у суді буде допитано трьох залегендованих свідків під вигаданими прізвищами Федоренко, Сидоров та Петренко. Проти їх допиту виступили адвокати «беркутівців» заявивши, що немає підстав приховувати цих свідків.

Нагадаємо, сьогодні у суді свідок розказав про обставини смерті Олександра Щербанюка.