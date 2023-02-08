Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»

Ігор Мангушев раніше виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці, який нібито належить захиснику «Азовсталі»

Кілька днів тому Мангушеву прострелили голову

Терорист Ігор Мангушев, який влаштував цинічний виступ із людським черепом та закликами вбивати українців, після поранення помер. Кілька днів тому йому прострелили голову в тилу російських загарбників. Про це передають пропагандистські Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ігор Мангушев із позивним «Берег» помер від наслідків вогнепального поранення в голову, отриманого кількома днями раніше. Смерть настала близько шостої ранку», – йдеться в повідомленні.

Раніше російські військові канали повідомляли, що до стаханівської лікарні Мангушева доправили в ніч проти 4 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«4 лютого 2023 року о 00:30 капітан 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС РФ, командир взводу антиБПЛА і член ОПСБ Ігор «Берег» Мангушев був доставлений до нейрохірургії м. Стаханов, ЛНР зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням. Інформація від лікарів: зроблено воно з короткоствольної зброї, куля приблизно 9 мм, зблизька, потилично-тім'яна область, рановий канал ззаду вниз під 45 градусами», – цитують окупанти одного із загарбників, який воював в одному підрозділі з Мангушевим.

Нагадаємо, що бойовик та нацист Ігор Мангушев, який називав себе авантюристом і політтехнологом, раніше виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці. За його словами, останки належали захиснику «Азовсталі».