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Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»
Ігор Мангушев раніше виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці, який нібито належить захиснику «Азовсталі»
скрін з відео

Кілька днів тому Мангушеву прострелили голову

Терорист Ігор Мангушев, який влаштував цинічний виступ із людським черепом та закликами вбивати українців, після поранення помер. Кілька днів тому йому прострелили голову в тилу російських загарбників. Про це передають пропагандистські Telegram-канали.

«Ігор Мангушев із позивним «Берег» помер від наслідків вогнепального поранення в голову, отриманого кількома днями раніше. Смерть настала близько шостої ранку», – йдеться в повідомленні.

Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі» фото 1

Раніше російські військові канали повідомляли, що до стаханівської лікарні Мангушева доправили в ніч проти 4 лютого.

«4 лютого 2023 року о 00:30 капітан 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС РФ, командир взводу антиБПЛА і член ОПСБ Ігор «Берег» Мангушев був доставлений до нейрохірургії м. Стаханов, ЛНР зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням. Інформація від лікарів: зроблено воно з короткоствольної зброї, куля приблизно 9 мм, зблизька, потилично-тім'яна область, рановий канал ззаду вниз під 45 градусами», – цитують окупанти одного із загарбників, який воював в одному підрозділі з Мангушевим.

Нагадаємо, що бойовик та нацист Ігор Мангушев, який називав себе авантюристом і політтехнологом, раніше виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці. За його словами, останки належали захиснику «Азовсталі».

Теги: тероризм росія окупанти

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