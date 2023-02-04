Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову

Ігор Мангушев отримав поранення в тилу

Терорист, який влаштував цинічний виступ із людським черепом та закликами вбивати українців, отримав поранення. Окупантові Ігорю Мангушеву прострелили голову в тилу російських загарбників. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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«Пам'ятаєте виродка і садиста Ігоря Мангушева (позивний Берег), який виступав із черепом убитого українського військового з Маріуполя? Так от, виступ із чужим черепом приніс нещастя. Мангушеву прострелили його власний череп. Поки що живий, але з таким пораненням перспективи не дуже, – зазначив Казанський.

Він також показав фото Мангушева після поранення.

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За словами журналіста, карма наздогнала окупанта не на фронті, а в російському тилу – у тимчасово захопленому місті Стаханов на Луганщині. Імовірно, продірявили череп Мангушеву кадировці.

«Подробиці поки що суперечливі, але кажуть є привід разок крикнути «Ахмат-сила!» – уточнив Казанський.

Підтверджують те, що сталося з окупантом, «нещастя» й російські загарбники. Зокрема, на одному з російських військових каналів уточнили, що до стаханівської лікарні Мангушева доправили в ніч проти 4 лютого.

«4 лютого 2023 року о 00:30 капітан 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС РФ, командир взводу антиБПЛА і член ОПСБ Ігор «Берег» Мангушев був доставлений до нейрохірургії м. Стаханов, ЛНР зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням. Інформація від лікарів: зроблено воно з короткоствольної зброї, куля приблизно 9 мм, зблизька, потилично-тім'яна область, рановий канал ззаду вниз під 45 градусами», – цитують окупанти одного із загарбників, який воював в одному підрозділі з Мангушевим.

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Окупанти також пишуть, що «обставини того, що сталося, з'ясовують компетентні органи, які поінформовані та працюють на місцях».

Стан Мангушева оцінюється як «стабільно тяжкий, з негативною тенденцією».

Нагадаємо, бойовик та нацист Ігор Мангушев, який називає себе авантюристом і політтехнологом, виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці. За його словами, останки належать захиснику «Азовсталі».