Російський пропагандист із черепом у руках закликав убивати українців (відео 18+)

Зал аплодував промові рашиста, який розповідав, що примирення з Україною не може бути

Бойовик та нацист Ігор Мангушев, який називає себе авантюристом і політтехнологом, виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці. За його словами, останки належать захиснику «Азовсталі».

Рашист відверто зізнається, що основна мета війни – стерти національну ідентичність та вбити усіх, хто вважає себе українцем.

«Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Новороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей», – заявив Мангушев.

Прикметно, що зал підтримує пропагандиста, лунають аплодисменти.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов у одному з останніх своїх ефірів неочікувано заявив, що являється терористом.

.