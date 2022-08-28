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Російський пропагандист із черепом у руках закликав убивати українців (відео 18+)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський пропагандист із черепом у руках закликав убивати українців (відео 18+)
Мангушев виніс на сцену череп
фото: скріншот із відео

Зал аплодував промові рашиста, який розповідав, що примирення з Україною не може бути

Бойовик та нацист Ігор Мангушев, який називає себе авантюристом і політтехнологом, виголосив зі сцени промову з людським черепом в руці. За його словами, останки належать захиснику «Азовсталі».

Рашист відверто зізнається, що основна мета війни – стерти національну ідентичність та вбити усіх, хто вважає себе українцем.

«Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Новороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей», – заявив Мангушев.

Прикметно, що зал підтримує пропагандиста, лунають аплодисменти.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов у одному з останніх своїх ефірів неочікувано заявив, що являється терористом.

Читайте також: «У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда

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Теги: росія пропаганда війна Азовсталь

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