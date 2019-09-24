Терористи дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 вересня внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Про це 24 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського – з автоматичного гранатомета, снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Травневого з напрямку Доломітного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем;

неподалік Троїцького з напрямку Калинового – зі стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу 24 вересня загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.