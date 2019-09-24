На Донбасі під час обстрілу загинув український військовий



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Обставини загибелі бійця з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України

В районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу 24 вересня загинув один військовослужбовець.

Про це повідомляється у вівторок ввечері на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня окупанти на Донбасі від початку поточної доби відкривали вогонь чотири рази.

В Міноборони заявили, що на Донбасі активізувалися ворожі диверсійні групи, що почали працювати за новою схемою з використанням забороненого озброєння для прикриття своїх дій.