Рашисти почепили людський череп на паркані в окупованій Попасній (фото)

Окупанти розгромили Попасну, місто непридатне для життя

В окупованій Попасній Луганської області російські загарбники мародерять і безчинствують. Про це повідомляють мешканці міста.

Зокрема, на паркані будинку в Попасній мешканці помітили встановлений рашистами людський череп. Фото цього жахіття оприлюднено у Facebook.

Мешканці міста також повідомляють, що в Попасній окупанти творять,що захочуть. Місто не придатне для життя буде навіть тоді, коли його звільнять від орків. Немає води, світла, газу, зв'язку, все розтрощено.

До слова, російські загарбники на Луганщині викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах.