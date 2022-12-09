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В окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи

Зиновій Свереда
glavcom.ua
В окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи
Вибухи також пролунали у Приморську
фото ілюстративне

Офіційної інформації про вибухи у Бердянську та Приморську наразі немає

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 9 грудня, пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім того, як повідомляють жителі, вибухи також пролунали у Приморську (передмістя Бердянська). Після потужного вибуху окупанти почали різко переміщатися до центру міста.

Офіційної інформації про вибухи у Бердянську та Приморську наразі немає.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.  За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: вибух Бердянськ окупанти Telegram

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