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На авіабазі в окупованому Бердянську сталася «бавовна»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На авіабазі в окупованому Бердянську сталася «бавовна»
фото ілюстративне

Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в Берядську, виїхали на місце події

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна, передають Telegram-канали.

Зазначається, що спочатку прогриміли три потужні вибухи, а згодом ще 15, вже меншої сили.

«Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події», – зазначила Галіціна.

На авіабазі в окупованому Бердянську сталася «бавовна» фото 1

Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії сьогодні, 8 грудня, виникла сильна пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про «приліт».

До слова, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти Україна

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