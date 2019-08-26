У Борисполі прогримів вибух у двоповерховому будинку



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За попередніми даними, вибухнув побутовий газ

У Борисполі Київської області у двоповерховому багатоквартирному будинку прогримів вибух, внаслідок чого постраждала одна особа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«26 серпня о 10:31 м. Бориспіль вул. М. Калмикова, 8 у двоповерховому багатоквартирному будинку стався вибух, попередньо побутового газу, внаслідок чого постраждала одна особа», - йдеться в повідомленні.

За словами спеціалістів, горіння не спостерігається, руйнування будівельних конструкцій не відбулося.

Раніше повідомлялося, що невідомий у центрі Києва вистрілив з гранатомета у будівлю «Мостобуду».