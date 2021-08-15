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    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)

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    Рятувальники знайшли у одній із квартир двох людей без ознак життя - У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    Рятувальники знайшли у одній із квартир двох людей без ознак життя
    Фото: dsns.gov.ua

    За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші

    У неділю, 15 серпня, зранку до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку в центрі Дніпра. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    Вибух стався на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста.

    У квартирі на той момент перебували чоловік та жінка, внаслідок вибуху вони обоє загинули. За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші.

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    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)
    Фото: dsns.gov.ua

    Як ідеться у повідомленні ДСНС України, прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку.

    «У приміщенні, де була облаштована кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м.Всередині помешкання вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження», – повідомляють надзвичайними.

    «На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби. За даним фактом слідчим відкрито два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України», – додають у повідомленні.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

    Теги: вибух ДСНС рятувальники речі жінка чоловік
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    У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є загиблі (фото, відео)