У Києві агресивний чоловік з ножем напав на бригаду швидкої (фото)

Судячи з фото з місця подій, чоловік побив на автомобілі швидкої скло

У Києві ввечері 14 серпня на медиків напав неадекват, для якого викликали швидку допомогу. Про це повідомляють у Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Інцидент стався на вулиці Зодчих, 62а. Нападник, як виявилось, постійно вживає алкоголь. Цього разу йому стало погано, пішла ротом піна. Його мати викликала сину швидку.

По приїзду бригади у складі лікаря і двох фельдшерів, чоловік зустрів медиків з ножем у руках.

Одному з фельдшерів вдалося відштовхнути неадеквата і лікарі втекли вниз. Агресивний чоловік їх наздоганяв, по дорозі знайшов камінь і почав кидати його по машині. На фото можна побачити, що йому вдалося розбити задні вікна.

На місце події викликали поліцію, яка приїхала через 20 хвилин. Але неадекват встиг втекти. Згодом повернувся, ніби нічого не сталося і пішов до себе додому, де його затримала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 14 серпня у Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводили акцію протесту. Колона людей підійшла до Офісу президента, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.