Сутички на Банковій, секс-скандал та захоплення талібами Афганістану. ТОП-10 подій тижня

«Главком» зібрав головні новини за тиждень

Минулого тижня українці найбільше обговорювали минулу Олімпіаду у Токіо та її результати. Так, тренер легкоатлетки Марини Килипко Віктор Шевцов озвучив свою зарплату. Цифри шокують. У центрі уваги був також народний депутат та володар золотої медалі Жан Беленюк – на нього у центрі Києва напали невідомі.

Крім того, у скандал втрапив актор, зірка радянського кінохіта Володимир Талашко, якого звинуватили у сексуальних домаганнях.

Не залишили людей байдужими також тарифи, реорганізація «Приватбанку», коронавірус та рекордний урожай пшениці. У світі ж напружено спостерігали за Афганістаном, де таліби повертають собі місто за містом. «Главком» зібрав для вас головні події останніх семи днів.

Експерти прогнозують Україні рекордний урожай пшениці

Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності. Аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ, а її врожайність значно вища, ніж торік.

«На тлі високої врожайності пшениці в південних регіонах і враховуючи традиційно високу врожайність в центральних і західних областях, все більш ймовірними виглядають прогнози врожаю пшениці на рівні 31-32 млн тонн», – ідеться в повідомленні Graintrade.

Також у найближчий тиждень в Україні очікується суха і тепла погода, яка дозволить завершити збирання ранніх зернових у всіх регіонах.

У 2020 році урожай пшениці склав 25,1 млн тонн.

Тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату

Тренер Віктор Шевцов, наставник легкоатлетки Марини Килипко,у інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки в Україні платять за виховання учасників Олімпійських Ігор. Стрибунка з жердиною запам’яталася емоційною промовою після виступу. Спортсменка зі сльозами на очах розповіла, що могла б показати кращий результат, якби у Токіо із нею приїхав тренер. Історія Марини Килипко та проблема, яку вона озвучила, спровокували резонанс в Україні.

За словами Віктора Шевцова, у «Школі вищої спортивної майстерності», де тренується Марина, він працює на пів ставки, тож отримує 4 тисячі гривень. Крім того, має роботу ще у Харківському фаховому коледжі спорту.

Легенду радянського та українського кіно звинуватили в сексуальних домаганнях

Дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях.

Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу. Талашко відреагував на звинувачення у домаганнях. Мінкульт ініціює розслідування.

Володимира Талашка на час перевірки інформації про його можливі сексуальні домагання до колишніх студенток буде усунуто від викладацької діяльності.

Невідомі атакували Олімпійського чемпіона Беленюка у центрі Києва

Народного депутата від партії «Слуга народу» Жана Беленюка провокували на бійку в центрі Києва. Про це повідомив сам олімпійський чемпіон на своїй сторінці в соцмережах.

«Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…», – написав Беленюк.

Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

Тим часом, президент Володимир Зеленський відреагував на напад невідомих на нардепа і олімпійського чемпіона Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки та зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

Затверджено оновлену стратегію «Приватбанку», який у найближчі три роки мають намір продати

До 2024 року «Приватбанк» планує залишити 1250 відділень та близько 15,5 тисяч працівників. Про це йдеться в оновленій стратегії банку, яку нещодавно затвердив Кабмін. Станом на нинішній момент мережа банку налічує 1574 відділення, штат персоналу на кінець 2020 року становив 21,6 тис. осіб.

Оновлена стратегія передбачає поділ «Приватбанку» на «хороший» і «поганий» з подальшою приватизацією «хорошого банку».

«Цільова модель» хорошого банку «зі штатом близько 15000 співробітників і 1250 відділеннями: цільової розмір операційних витрат – 8,3 млрд грн в порівнянні з 11,4 млрд грн на сьогоднішній день», – ідеться в документі.

ВООЗ заспокоює: ковід-штам «Йота» є менш небезпечним за «Дельту»

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що штам «Йота» є менш небезпечним, ніж інший варіант коронавірусу під назвою «Дельта». Попередні дослідження вказують на те, що «Йота» не викликає серйозного захворювання. Про це повідомила під час брифінгу в Женеві експертка ВООЗ Марія Ван Керхове.

«Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант («Йота», – ред.) не призводить до більш тяжкого захворювання та не призводить до більш серйозного спалаху заражень», – сказала вона.

Експертка ВООЗ додала, що у районах США, де більшість випадків були пов'язані з «Йотою», вже починає домінувати штам «Дельта».

«Таким чином, варіант «Дельта», здається, переважає над варіантом «Йота», – резюмувала Ван Керхове.

Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для усіх

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нагадаємо, уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені до 1 вересня.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Загострення у Афганістані: Талібан без бою взяв під контроль ключове місто Джелалабад на сході країни

Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Про це розповів афганський чиновник з Джелалабада, – повідомляє Reuters.

Афганський чиновник з Джелалабада сказав Reuters, що наразі в Джелалабаді нема зіткнень, тому що губернатор здався талібам. За його словами, здатися талібам було єдиним способом врятувати життя мирних жителів.

Як пише Reuters, «падіння останнього великого міста за межами столиці убезпечило для повстанців дороги, що з’єднують Афганістан і Пакистан, сказав один західний чиновник».

Як зазначається, фактично столиця країни Кабул залишилася останнім великим містом, що знаходиться під контролем афганського уряду.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

Сутички між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента: жорстоко побили журналіста

У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводили акцію протесту. Колона людей підійшла до Офісу президента, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.

Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.

Також під час акції побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

Тим часом, нападники на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного стверджують, що побили його, тому що «отримали неправдиву інформацію». Вони перепросили за «негероїчну поведінку».

Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

Українці отримають грошову допомогу на честь 30-ї річниці Дня Незалежності країни. Але рішення про соціальну допомогу кожна адміністрація приймає окремо. Так, на гроші можуть розраховувати лише деякі категорії киян. Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації.

Так, КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень.

Читайте також матеріали «Главкома»: