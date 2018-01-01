У частині окупованого Криму немає світла

Окупанти повідомляють, що сталася аварія

В окупованому Росією Криму деякі населені пункти залишились без електроенергії. Серед них Керч, Феодосія та населені пункти Ленінського району. Як повідомляє місцевий глава російського МНС, це сталось через аварійне спрацювання автоматики на лінії 220 КВ «Тамань – Кафа». Відзначається, що тимчасові перебої з електрикою відчули



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Окупанти повідомляють, що сталася аварія

В окупованому Росією Криму деякі населені пункти залишились без електроенергії. Серед них Керч, Феодосія та населені пункти Ленінського району. Як повідомляє місцевий глава російського МНС, це сталось через аварійне спрацювання автоматики на лінії 220 КВ «Тамань – Кафа».

Відзначається, що тимчасові перебої з електрикою відчули понад 106 тисяч кримчан. Для відновлення енергопостачання окупанти залучили близько трьох десятків аварійних бригад. Повністю електрозабезпечення Східного Криму відновили тільки ближче до обіду.

Причиною аварії місцеві рятувальники вважають складні погодні умови — вітер, налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що в окупованому Росією Сімферополі за декількома адресами відключать подачу електроенергії через «проведення ремонтних робіт».