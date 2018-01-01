У дев'яти областях затримується доставка «Укрпошти»

На сайті міністерства Мінінфраструктури оприлюднено орієнтовний термін доставок у зв'язку з негодою

У четвер, 25 січня 2018 року, через ускладнення погодних умов доставка поштового оператора «Укрпошта» затримується у дев'яти областях. Про це інформує сайт Мінінфраструктури. [READ_MORE] «Станом на 09:00 25 січня 2018 через складні погодні умови виникли певні затримки в доставці пошти», - йдеться у повідомленні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сайті міністерства Мінінфраструктури оприлюднено орієнтовний термін доставок у зв'язку з негодою

У четвер, 25 січня 2018 року, через ускладнення погодних умов доставка поштового оператора «Укрпошта» затримується у дев'яти областях.

Про це інформує сайт Мінінфраструктури.

«Станом на 09:00 25 січня 2018 через складні погодні умови виникли певні затримки в доставці пошти», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі є проблеми з доставкою у дев'яти областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській та Черкаській.

На сайті міністерства оприлюднено орієнтовний термін доставок у зв'язку з негодою.

Окрім того, про затримки з перевезенням міжнародної пошти як на імпорт, так і на експорт попереджають і в ДП МА «Бориспіль».

У Мінінфраструктури запевняють, що національний оператор робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції.