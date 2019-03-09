У Дніпрі може з'явитися вулиця Степана Бандери



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Вулицю Шмідта у Дніпрі пропонується перейменувати на Бандери

Петиції за і проти перейменування вулиці Шмідта на Бандери у Дніпрі набрали однакову кількість голосів

У Дніпрі може з'явитися вулиця на честь Степана Бандери - робоча група розглянула дві петиції за і проти перейменування вулиці Шмідта.

Про це пише місцевий сайт 056.com.

Розгляд двох петицій за і проти перейменування вулиці об'єднали, тому що вони протилежні і водночас набрали необхідну кількість голосів, пояснив заступник мера Олександр Шикуленко. На засідання робочої групи запросили і авторів петиції.

За результатами засідання члени робочої групи рекомендували підготувати проект розпорядження міського голови про проведення спільних громадських слухань мешканців Чечелівського і Центрального районів з питання перейменування вулиці Шмідта на вулицю Степана Бандери. Результати вищезазначених громадських слухань мають намір передати міській комісії щодо присвоєння найменувань (перейменування) вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, мостам та іншим об'єктам, розташованим на території Дніпра, для підготовки відповідного проекту рішення.

Опісля проект рішення внесуть на розгляд сесії міськради.

Зазначимо, що петиції за і проти перейменування вулиці Шмідта на Бандери набрали однакову кількість голосів.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Як повідомлялось, 20 листопада 2018 року Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

До слова, Конституційний суд підтримав перейменування Кіровоградської області.