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    Конституційний суд підтримав перейменування Кіровоградської області

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    <p>Засідання КСУ, за даними джерела, пройшло у вівторок</p> - Конституційний суд підтримав перейменування Кіровоградської області

    Засідання КСУ, за даними джерела, пройшло у вівторок

    За даними джерела, рішення КСУ щодо перейменування Кіровоградської області було винесене 5 лютого

    Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в Конституційному суді.

    «Так, дійсно, таке рішення було ухвалене суддями на пленарному засіданні суду 5 лютого», - сказав співрозмовник.

    Як відомо, 20 листопада 2018 року Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного закону законопроект «Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області)».

    Один з авторів законодавчої ініціативи, народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець пояснив, що перейменування пропонується здійснити відповідно до того, як було перейменовано Кіровоград - на Кропивницький.

    14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький. Як відомо, назви областей, на відміну від назв обласних центрів, зафіксовані в Конституції, тому для їхньої зміни на виконання закону про декомунізацію необхідно внести відповідні зміни до Основного закону.

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