Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську



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Перед цим голосуванням депутати не підтримали направлення до КСУ президентського законопроекту про перейменування області у Дніпровську

Верховна Рада включила до порядку денного сесії та направила до Конституційного суду України депутатський законопроект про внесення змін до ст. 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (№ 9310-1), пише УНІАН.

За включення та направлення законопроекту на висновок КСУ проголосували 240 народних депутатів із 356 зареєстрованих у сесійній залі. Законопроектом, авторами якого є понад 160 народних депутатів, Дніпропетровську область пропонується перейменувати у Січеславську.

Перед цим голосуванням депутати не підтримали включення до сесії та направлення до КСУ президентського законопроекту про внесення зміни до ст. 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (№ 9310). За нього проголосували лише 144 народних депутати із 349 зареєстрованих у сесійній залі. Президент у своєму законопроекті пропонував перейменувати область на Дніпровську.

У пояснювальній записці до президентського законопроекту йдеться, що метою запропонованої законопроектом зміни є перейменування Дніпропетровської області для унеможливлення дальшого використання у назві області символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Водночас, у пояснювальній записці до депутатського законопроекту йдеться, що територія нинішньої Дніпропетровської області «нерозривно пов'язана з історією українського козацтва та його адміністративно-військових центрів - Січей».

«Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян», - йдеться у тексті пояснювальної записки.

Депутати заявляють, що запропонована ними назва області «відповідає світовій і вітчизняній практиці топонімічної номінації, найповніше відображає історично-географічні та соціально-культурні особливості краю».

Як повідомлялось, 20 листопада 2018 року Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

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