У Дніпрі під автівкою провалився асфальт



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За допомогою пневматичних подушок Veber та домкрата було піднято автомобіль та витягнуто з ями Фото: ДСНС

Водій автівки повідомив надзвичайникам, що яма раптово виникла під правим переднім колесом автомобіля

У місті Дніпро провалився асфальт під припаркованою автівкою. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«20 серпня о 15:23 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Короленка на узбіччі дороги під припаркованою автівкою Voikswagen Passat провалився асфальт», - йдеться у повідомленні.

На місце події було направлення аварійно-рятувальну частину спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, водій автівки повідомив надзвичайникам, що яма раптово виникла під правим переднім колесом автомобіля. Також просідання асфальту зафіксоване навколо ями.

Тож, за допомогою пневматичних подушок Veber та домкрата було піднято автомобіль та витягнуто з ями.

До рятувальних робіт було залучено два чоловіка особового складу та одну одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, у середині серпня у центрі Києва посеред дороги утворилося провалля.