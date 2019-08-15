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    У центрі Києва посеред дороги утворилося провалля (фото)

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    У результаті пошкодження трубопроводу стався провал асфальту - У центрі Києва посеред дороги утворилося провалля (фото)
    У результаті пошкодження трубопроводу стався провал асфальту
    Фото: Київтеплоенерго

    На Лютеранській сталося пошкодження трубопроводу

    Сьогодні, 15 серпня, о 10:50 було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

    У результаті пошкодження стався провал асфальту. Постраждалих немає.

    Наразі пошкодження локалізовано, і на місці працює аварійно-відновлювальна бригада. Постачання гарячої води буде відновлено одразу після закінчення всіх робіт.

    У «Київтеплоенерго» додали, що діаметр пошкодженої труби 400 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1964.

    Як повідомлялося, «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3.

    Крім того, на київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів.

    А на ТЕЦ-6 вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі.

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