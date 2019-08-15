У центрі Києва посеред дороги утворилося провалля (фото)
На Лютеранській сталося пошкодження трубопроводу
Сьогодні, 15 серпня, о 10:50 було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».
У результаті пошкодження стався провал асфальту. Постраждалих немає.
Наразі пошкодження локалізовано, і на місці працює аварійно-відновлювальна бригада. Постачання гарячої води буде відновлено одразу після закінчення всіх робіт.
У «Київтеплоенерго» додали, що діаметр пошкодженої труби 400 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1964.
Як повідомлялося, «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3.
Крім того, на київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів.
А на ТЕЦ-6 вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі.