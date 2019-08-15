У центрі Києва посеред дороги утворилося провалля (фото)



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У результаті пошкодження трубопроводу стався провал асфальту Фото: Київтеплоенерго

На Лютеранській сталося пошкодження трубопроводу

Сьогодні, 15 серпня, о 10:50 було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

У результаті пошкодження стався провал асфальту. Постраждалих немає.

Наразі пошкодження локалізовано, і на місці працює аварійно-відновлювальна бригада. Постачання гарячої води буде відновлено одразу після закінчення всіх робіт.

У «Київтеплоенерго» додали, що діаметр пошкодженої труби 400 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1964.

Як повідомлялося, «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3.

Крім того, на київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів.

А на ТЕЦ-6 вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі.