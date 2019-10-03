У Дніпрі сотні людей прийшли здати кров для поранених бійців



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Станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стояли у черзі

Здати кров кров для українських захисників прийшли студенти дніпровських вишів, курсанти, представники силових структур, відомі спортсмени, медики, небайдужі жителі

У Дніпрі у четвер, 3 жовтня, в лікарні імені Мечникова провели акцію День донора для поранених та травмованих бійців.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що здати кров для надання медичної допомоги постраждалим в зоні бойових дій на Донбасі прийшли студенти дніпровських вишів, курсанти, представники силових структур, відомі спортсмени, медики, небайдужі жителі.

Як розповіли медики, станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стоять у черзі.

«Медики працюватимуть до останнього відвідувача. Взяту кров одразу ж доправляють до банку крові», - йдеться у повідомленні.

За словами головного лікаря Сергія Риженка, у лікарні Мечникова щодня роблять близько ста операцій. Запас крові обов’язково має бути. Зокрема, здана сьогодні кров піде для двох тяжкопоранених бійців, яких наразі рятують у медзакладі.

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова з початку бойових дій на Донбасі прийняла на лікування понад 13 тисяч бійців.