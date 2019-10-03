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    Події в Україні

    У Дніпрі сотні людей прийшли здати кров для поранених бійців

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    Станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стояли у черзі - У Дніпрі сотні людей прийшли здати кров для поранених бійців
    Станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стояли у черзі

    Здати кров кров для українських захисників прийшли студенти дніпровських вишів, курсанти, представники силових структур, відомі спортсмени, медики, небайдужі жителі

    У Дніпрі у четвер, 3 жовтня, в лікарні імені Мечникова провели акцію День донора для поранених та травмованих бійців.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що здати кров для надання медичної допомоги постраждалим в зоні бойових дій на Донбасі прийшли студенти дніпровських вишів, курсанти, представники силових структур, відомі спортсмени, медики, небайдужі жителі.

    Як розповіли медики, станом на 13-у годину, здало кров понад півтори сотні людей, інші стоять у черзі.

    «Медики працюватимуть до останнього відвідувача. Взяту кров одразу ж доправляють до банку крові», - йдеться у повідомленні.

    За словами головного лікаря Сергія Риженка, у лікарні Мечникова щодня роблять близько ста операцій. Запас крові обов’язково має бути. Зокрема, здана сьогодні кров піде для двох тяжкопоранених бійців, яких наразі рятують у медзакладі.

    Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова з початку бойових дій на Донбасі прийняла на лікування понад 13 тисяч бійців.

    студенти військові лікарня
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