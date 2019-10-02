В Україні військові аеродроми адаптують до стандартів НАТО



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У Повітряних силах завершується розробка нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів

В Україні розробляється нормативно-правова документація, що дозволить облаштувати мережу військових аеродромів, вертодромів та злітно-посадкові майданчики до стандартів НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Повітряних силах спільно з управлінням регулювання діяльності державної авіації України завершується розробка нормативно-правової бази щодо адаптації мережі військових аеродромів до стандартів Альянсу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вже напрацьовано низку змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державіації України.

За словами начальника інженерно-аеродромної служби тилу логістики командування ПС ЗСУ Віталія Застави, зміни розроблені на підставі узагальненої міжнародної практики сертифікації аеродромів і положень чинного Повітряного кодексу України.

Крім того, в документі враховано результати досліджень із забезпечення безпеки польотів повітряних суден, а також нормативні документи, стандарти і практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Організації Північноатлантичного договору.

За інформацією пресслужби, правила містять вимоги щодо облаштування аеродромів і вертодромів, а також злітно-посадкових майданчиків із метою забезпечення безпеки польотів за визначених експлуатаційних мінімумів. В інженерно-аеродромній службі тилу логістики очікують, що новий документ вступить у дію ще до кінця року. Крім того, паралельно опрацьовуються й зміни до Інструкції з експлуатації аеродромів. У комплексі це дасть Повітряним Силам змогу розпочати процес поступової адаптації аеродромної мережі до стандартів НАТО, наголошують в пресслужбі.