У Міноборони розповіли, як відбуватиметься розведення військ на Донбасі



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Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів

У Станиці Луганській вже завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд

Міністерство оборони України опублікувало деталі нового розведення військ на Донбасі. Відповідне повідомленні з'явилося на сайті Міноборони.

Метою розведення передусім називають створення ділянок безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій. Воно також має дати змогу змогу провести розмінування територій та поліпшити життя місцевого населення.

«Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів. Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій», – стверджують в міністерстві та переконують, що у випадку порушення умов бойовиками розведення припинеться.

В Міноборони також повідомили, що у Станиці Луганській вже завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд.

«Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі Спостережної моніторингової місії ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Наступними ділянками розведення стануть н.п. Золоте та Петрівське». – зазначають в міністерстві.

Військові закликають не хвилюватися мирне населення і обіцяють продовжувати надавати їм допомогу, співпрацюючи з місцевою владою.

Зокрема, в Міноборони говорять, що прорахували різні сценарії розвитку подій, один з яки – ігнорування домовленостей російсько-окупаційними військами. Тому там переконують, що залишатимуться в повній бойовій готовності.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання тристоронньої контрактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленостей про розведення військ у Петрівському і Золотому.