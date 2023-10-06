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У Дніпрі затримано прокурора, який за $10 тис. хотів «відмазати» чоловіка від тюрми

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
У Дніпрі затримано прокурора, який за $10 тис. хотів «відмазати» чоловіка від тюрми
У Дніпрі на хабарі в 10 тис доларів затримали прокурора
фото: СБУ

За хабар прокурор «гарантував» змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий

СБУ і ДБР затримали у Дніпрі прокурора, який вимагав хабар, щоб «відмазати» фігуранта від тюрми. Посадовець вимагав $10 тис. з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів. За цей хабар прокурор «гарантував» змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий.

У подальшому посадовець взагалі пообіцяв «закрити» відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником. Правоохоронці затримали прокурора «на гарячому» під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди.

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Чоловік намагався отримати хабар, його взяли на місці
СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 вересня в Одеській області правоохоронці затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення. За даними правоохоронців, суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

Наприкінці вересня правоохоронці заявили про викриття на Львівщині злочинної групи з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця, а під час затримання «на гарячому» посадовиця намагалася з'їсти гроші. 

Теги: хабар Дніпро прокурор

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