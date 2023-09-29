Правоохоронці затримали главу райсуду Одещини

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн

Сьогодні, 29 вересня, в Одеській області правоохоронці затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одеської області», – повідомили в НАБУ.

За даними правоохоронців, суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

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У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що депутата Волинської облради спіймано на хабарі у $35 тис. Нагадаємо, правоохоронці викрили працівника «Київводоканалу» та посередника, які вимагали у підприємця пів мільйона гривень за відновлення водопостачання.