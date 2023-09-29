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Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар
фото: ДБР

Гроші зловмисники отримували трьома траншами

Правоохоронці заявили про викриття на Львівщині злочинної групи з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця, а під час затримання «на гарячому» посадовиця намагалася з'їсти гроші. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що голова Самбірської МСЕК та керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли військовослужбовцю за 3,2 тис. дол. оформити документи про встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

У процесі затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримали також інших учасників злочинної групи.

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Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили документи та гроші – майже 30 тис. дол., понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.

Трьом посадовцям оголосили підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу – одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою людей. За це загрожує від п'яти до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення підозрюваних посадовців від виконання обов’язків. Розслідування триває, встановлюються й інші можливі факти зловживань.

Раніше повідомлялося, що на корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині.

 

Теги: Львівщина лікар війна

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