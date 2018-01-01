У ДСНС назвали кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Кременчуці
- Вчора, 22:56
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Гелікоптер належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти»
Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила інформацію про падіння на Полтавщині вертольоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу.
«25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптеру Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти», - йдеться на сайті ДСНС.
За інформацією рятувальників, о 19:35 пожежу було локалізовано, ліквідація - триває.
«Внаслідок події загинули четверо членів екіпажу. До гасіння залучено шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу», - резюмували в ДСНС.
Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 міг зачепитися через електромережі.
Речник Нацполіції Полтавської області додав, що правоохоронці на місце аварії бачили елементи обірваних проводів.