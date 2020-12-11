У двох областях України школярі розпилили газ. 12 дітей госпіталізовано

Газові балончики – не забавка, їхнє використання може нашкодити здоров’ю

Школярів було екстренно госпіталізовано

У Львівській та Миколаївській областях школярі бавилися газовим та перцевим балончиками. Внаслідок цього загалом постраждало 12 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Так, за інформацією ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України», 5 дітей госпіталізовано у м. Червоноград, з діагнозом «токсична дія невідомої речовини».

«Вони постраждали внаслідок розпилення газового балончика у приміщенні школи. Діти перебувають на лікуванні, їхній стан середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Ще 7 школярів дістали ураження дихальних шляхів у м. Первомайськ. За інформацією ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України» 7 грудня учень 6 класу у навчальному кабінеті розпилив балончик «Перець».

«Постраждалих госпіталізували зі скаргами на подразнення у горлі та біль у животі. Медики надали необхідну допомогу, здійснили необхідні обстеження та лабораторні дослідження», – розповіли у ЦГЗ.

У відомстві зазначають, що газові балончики – не забавка. Їхнє використання може нашкодити здоров’ю. Отруєння невідомою речовиною небезпечне.

Нагадаємо, що у житомирській школі дев'ятикласник розпорошив газ: 13 дітей опинились у лікарні.