У житомирській школі дев'ятикласник розпорошив газ: 13 дітей опинились в лікарні



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Повідомляється, що учень розпорошив газ ніби-то випадково

В одній зі шкіл Житомира учень розпорошив на перерві газ, внаслідок чого в лікарні забрали 13 дітей. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеву поліцію у четвер, 28 жовтня.

«Близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від директора однієї зі шкіл обласного центру про те, що під час перерви учень в роздягальні спортзалу випадково розпорошив, імовірно, сльозогінний газ», - йдеться в повідомленні.

Після інциденту в навчальний заклад викликали швидку, фахівці якої оглянули дітей, які перебували в приміщенні.

У поліції додали, що 12 дітей забрали на обстеження в міську лікарню, а одного учня - в обласну дитячу лікарню.

Своєю чергою, місцеве видання Житомир.info уточнює, що інцидент стався в школі №26. Дев'ятикласник розпорошив сльозогінний газ «Кобра».

Нагадаємо, 25 жовтня у столичній школі №8 також розпорошили газ. До будівлі зайшов хлопець та намагався пройти повз охорону. Підлітка зупинили та попросили залишити приміщення, на що він образив працівника та розпилив йому в обличчя газ дратівливої дії.

У вересні в місті Сколе на Львівщині трьох учениць місцевої гімназії доставили в лікарню з діагнозом токсична дія невідомого газу. «Поліцейські встановили, що близько 14.00 на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі. Внаслідок цього постраждали три дівчинки віком 10, 13 та 14 років», - зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у Мукачево семеро учнів школи №10 потрапили до лікарні з отруєнням невідомою речовиною. За попередньою інформацією поліції, діти отруїлися газом із балончика.