У Харкові активісти зірвали зйомки серіалу, який «прославляє подвиги НКВС»
- Сьогодні, 21:11
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За інформацією «Нацкорпусу», у зйомках серіалу беруть участь актори, які є в базі «Миротворця»
У Харкові активісти партії «Національний корпус» увірвалися на знімальний майданчик серіалу «За законом військового часу 2» та зірвали зйомки стрічки.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба «Національного корпусу».
«У Харкові черговий місяць тривають зйомки серіалу, який пропагує ідеї СРСР та прославляє «подвиги» співробітників НКВС, що винищували населення України, яке боролося за її незалежність. У представників НК, до складу якого входять і учасники бойових дій в зоні АТО, урвався терпець. Зйомки, що прославляють НКВС, СРСР, що «подарували» нам мільйони замучених і вбитих українців, і не відображають об'єктивність історичних подій, в нашому місті, Харкові, проводитися не будуть», йдеться в заяві.
Активісти зазначили, що зверталися до правоохоронних органів та ректора Харківського політехнічного інституту з проханням сприяти в припиненні зйомок серіалу, але не дочекалися жодної реакції.
За інформацією «Нацкорпусу», у зйомках беруть участь актори, які є в базі «Миротворця».
Нагадаємо, представники партій «Національний корпус», ВО «Свобода» та «Правий сектор» зірвали 25 листопада у Луцьку показ радянського фільму про льотчиків.