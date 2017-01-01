Націоналісти зірвали у Луцьку показ радянського фільму про льотчиків (фото)

Активісти не дозволили провести показ у день пам'яті жертв геноциду українського народу

Представники партій «Національний корпус», ВО «Свобода» та «Правий сектор» зірвали 25 листопада у Луцьку показ фільму про льотчиків. Відповідне повідомлення розміщене у Facebook «Нацкорпусу». «25 листопада, у річницю пам'яті жертв Голодомору, колишні офіцери радянської армії та її прихильники



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Активісти не дозволили провести показ у день пам'яті жертв геноциду українського народу

Представники партій «Національний корпус», ВО «Свобода» та «Правий сектор» зірвали 25 листопада у Луцьку показ фільму про льотчиків. Відповідне повідомлення розміщене у Facebook «Нацкорпусу».

«25 листопада, у річницю пам'яті жертв Голодомору, колишні офіцери радянської армії та її прихильники зібрались у Луцьку для того, аби згадати якою «величною» була ця армія, переглядаючи фільм про радянських льотчиків. Стрічку під назвою «Право на крила» було відзнято ще у жовтні 1970 року на військовому аеродромі Луцька радянським кінорежисером Олексієм Габриловичем. Він оповідає про побут 806-го ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку винищувачів-бомбардувальників, що з 1948 року базувався в Луцьку і, цитата з анонсу фільму, «стояв на сторожі мирного Волинського неба». Фільм організатори показу віднайшли у російських архівах», - сказано у повідомленні партії.

«Національний корпус» спільно з побратимами із «Свободи» та «Правого сектору» не дали їм поностальгувати. Сьогодні вони ностальгують, а завтра піднімають прапори «ДНР» та іншого лайна. Активісти не дозволили спаплюжити пам'ять про жертв геноциду українського народу, організованого радянським режимом», - підкреслили націоналісти.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

У Києві до 85-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, у ході яких вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках.

Участь у них взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

У суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.