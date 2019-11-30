У Харкові кондуктор зробила приємно водієві прямо в тролейбусі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота з усіма зручностями

У Харкові жінка, яка працює кондуктором тролейбуса N24, прямо на робочому місці зробила масаж водієві транспортного засобу.

Відео курйозного випадку розмістили в соцмережах.

На думку коментаторів, в цьому немає нічого негожого: можливо, у водія від довгого сидіння в одному положенні затекла спина. І це дуже добре, що колеги завжди готові прийти на допомогу один одному у складній ситуації.

При цьому автора відеоролика засудили за необдуманий вчинок – нічого було знімати настільки важливий момент.