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    Події в Україні

    У Харкові кондуктор зробила приємно водієві прямо в тролейбусі (відео)

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    У Харкові кондуктор зробила приємно водієві прямо в тролейбусі (відео)

    Робота з усіма зручностями

    У Харкові жінка, яка працює кондуктором тролейбуса N24, прямо на робочому місці зробила масаж водієві транспортного засобу.

    Відео курйозного випадку розмістили в соцмережах.

    На думку коментаторів, в цьому немає нічого негожого: можливо, у водія від довгого сидіння в одному положенні затекла спина. І це дуже добре, що колеги завжди готові прийти на допомогу один одному у складній ситуації.

    При цьому автора відеоролика засудили за необдуманий вчинок – нічого було знімати настільки важливий момент.

    жінка робота
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